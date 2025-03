Quando for grande quer ser GNR

GNR de Torres Novas preparou surpresa ao menino que visita com frequência o posto e sonha ser militar da Guarda. Vestiram-lhe a farda por um dia e levaram-no a conhecer os carros de patrulha e os militares.

A Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário do Destacamento Territorial de Torres Novas da Guarda Nacional Republicana (GNR) preparou uma surpresa ao menino que sonha tornar-se militar desta força de segurança. “Esta criança, todos os dias, ao sair da escola, entra no Posto da GNR em Torres Novas, com o sonho de um dia vestir a farda e tornar-se militar da GNR”, refere esta autoridade numa publicação nas redes sociais.

Foi para dar “um toque especial” a esse sonho que, a 10 de Março, a GNR lhe preparou uma surpresa que certamente nunca mais irá esquecer: “a oportunidade de vestir uma farda, conhecer de perto os militares, os carros de patrulha e as fardas que tanto admira”, explica a Guarda Nacional Republicana, sublinhando que para o menino “aquele momento foi mágico, consolidando ainda mais o seu desejo de seguir a carreira de militar da GNR”.