Suspeitos de furtos qualificados em Abrantes e Vila de Rei constituídos arguidos

Em três buscas domiciliárias no concelho de Santarém foram apreendidas 106 chaves de diferentes tamanhos e tipos, cinco jerricãs de combustível, cinco projectores LED, uma mangueira, entre outros artigos. Suspeitos têm entre 28 e 40 anos.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou que cinco suspeitos pela alegada prática de furtos qualificados cometidos nos concelhos de Abrantes e Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, foram constituídos arguidos. Um comunicado da GNR refere que, no âmbito de duas investigações por furto de combustível, baterias de máquinas florestais e diverso material, cujo prejuízo ascendeu a mais de três mil euros, os militares da Guarda verificaram que os suspeitos actuavam separadamente nos concelhos de Abrantes e de Vila de Rei, “utilizando o mesmo ‘modus operandi’, motivo que permitiu apurar de que se tratava do mesmo grupo criminal”.

A GNR adianta que, no cumprimento de três buscas domiciliárias no concelho de Santarém, apreendeu 106 chaves de diferentes tamanhos e tipos, cinco jerricãs de combustível, cinco projectores LED, uma mangueira, uma rebarbadora, uma caixa contendo um conjunto de chaves e uma barra LED de máquina florestal. “Além do material furtado recuperado, foi possível reunir um conjunto de facturas de compras emitidas por parte de uma empresa de comércio de sucatas, localizada no distrito de Santarém, que se encontrava relacionado com a venda de diversos artigos furtados pelos suspeitos”, explica o comunicado.

Fonte da GNR disse à Lusa que os arguidos, com idades entre os 28 e os 40 anos, são “suspeitos de pelo menos dois crimes em Abrantes e outro em Vila de Rei”, não lhes sendo conhecido, neste momento, antecedentes criminais. A investigação, desenvolvida pelo Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Abrantes em coordenação com o Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial da Sertã, prossegue, acrescentou a mesma fonte. Os factos foram remetidos aos respectivos tribunais.