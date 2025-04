Calçada do Centro Cultural de Samora Correia ganha mais três estrelas

Carlos Cunha, Joaquina Gomes e Sónia Lapa foram homenageados em Samora Correia numa cerimónia realizada no Dia Mundial do Teatro, juntando-se a outras figuras de que viram o seu nome perpetuado no passeio junto ao Centro Cultural da cidade.

A calçada junto à entrada do Centro Cultural de Samora Correia recebeu, este ano, os nomes dos actores Carlos Cunha, Joaquina Gomes e Sónia Lapa, numa homenagem integrada nas comemorações do Dia Mundial do Teatro, a 27 de Março. A cerimónia, promovida pela Câmara Municipal de Benavente, visa perpetuar o contributo destes artistas para o teatro nacional e local.

Joaquim Salvador, actor, encenador e dinamizador cultural do município, destacou a importância dos homenageados. “O Carlos Cunha é um actor de excelência na comédia e na revista e tem marcado presença assídua em Samora Correia. A Joaquina Gomes dedicou-se ao teatro amador e esteve desde o início no Teatro Experimental de Samora Correia. Já a Sónia Lapa, mulher de garra e determinação, trocou Lisboa por Samora Correia, entregando-se de alma e coração ao teatro”, referiu.

O conceito deste passeio ao estilo de Hollywood, tem como intuito prestar tributo, em vida, às pessoas do teatro que, segundo Joaquim Salvador, têm que ser valorizadas naquela que é uma paixão desgastante. “Muitas vezes estas pessoas ficam esquecidas e, por isso, esta ideia dá ênfase ao amor pelo teatro e pelos actores”, disse.

Em 2022, foram homenageados Eunice Muñoz, Ruy de Carvalho e Salvador Rêgo. Em 2024, juntaram-se aos nomes da calçada do Centro Cultural de Samora Correia os actores Luís Aleluia, Sofia Alves e Joaquim Salvador. As estrelas que agora brilham na calçada dignificam não só os nomes dos actores homenageados, mas também a arte teatral e o próprio espaço dedicado à cultura.