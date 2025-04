Motoclube de Alhandra vai realizar 21ª concentração motard

O Motoclube de Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira, vai organizar a 21ª edição da sua concentração motard, agendada para os dias 30 e 31 de Maio e que promete reunir na vila centenas de entusiastas das duas rodas.

A concentração motard de Alhandra deste ano promete um programa diversificado, incluindo a actuação das bandas já confirmadas Purplesnake, banda tributo aos Whitesnake, bem como os Akunamatata. Para ajudar no desenvolvimento do encontro a Câmara de Vila Franca de Xira deliberou aprovar a atribuição de um apoio financeiro de 2.000 euros ao Motoclube de Alhandra. O apoio enquadra-se no âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA), que desde 2008 tem sido um instrumento de suporte às associações do concelho.