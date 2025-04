Nuno Barroso celebra 30 anos de carreira com relançamento de single

O cantor, compositor e produtor Nuno Barroso celebra três décadas carreira com o relançamento de “Somos Livres” (Até Morrer), a primeira canção que interpretou na televisão há exactamente 30 anos, num programa da RTP. A nova gravação deste tema presta homenagem ao percurso artístico que marcou gerações e reafirma o seu compromisso com a música e a cultura nacional. Com “Somos Livres” (Até Morrer), Nuno Barroso celebra um legado de 30 anos de música e inspiração, com o lançamento do single marcado precisamente no dia do seu aniversário, a 23 de Março.

Desde os tempos dos Alémmar, banda que se tornou um ícone nos anos 90 e com muitos músicos da região ribatejana, que Nuno Barroso conquistou o público com sucessos como “Deixa-me Olhar”, “Poeta Solitário ao Sol” e “Já Não Há Mais Baladas”, canções que ainda hoje fazem parte do imaginário musical português. Nuno Barroso também se destaca pelo seu compromisso com a cultura e as artes. Como presidente do Núcleo Académico de Letras e Artes de Portugal (NALAP), tem trabalhado na promoção de projectos culturais e na valorização de artistas emergentes.