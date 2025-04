Segunda-feira de Sestas regressa ao Senhor do Bonfim na Chamusca

União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande organiza um convívio no parque de merendas da Ermida do Senhor do Bonfim para assinalar a Segunda-Feira de Sestas. Convívio decorre a 28 de Abril. Tradição tem décadas e simboliza o dia em que os patrões ofereciam a tarde para os trabalhadores rurais conviverem num ambiente mais descontraído.

O parque de merendas da Ermida do Senhor do Bonfim, na Chamusca, vai receber mais uma tarde de convívio para assinalar a Segunda-Feira de Sestas. A União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande promove uma vez mais a iniciativa, que este ano decorre no dia 28 de Abril, a partir das 14h00, com um arraial popular animado por Custódio Vinagre.

A Segunda-Feira de Sestas é uma celebração local realizada no dia em que entrava em vigor o horário de Verão para os trabalhadores rurais. A festividade realiza-se sempre na segunda-feira seguinte ao Domingo de Pascoela. Os patrões ofereciam a tarde deste dia aos trabalhadores que abandonavam as suas actividades nos campos e se juntavam no Senhor do Bonfim para uma tarde de convívio com muita comida, bebida e música. Era a partir deste dia que a hora de almoço dos trabalhadores agrícolas dos campos chamusquenses era alargada para fugir às horas de maior calor.

Nas últimas edições, as portas da Ermida do Senhor do Bonfim, que habitualmente estão fechadas, estiveram abertas e o responsável pela sua manutenção colocou uma corrente no exterior para as crianças poderem tocar o sino. As refeições são sempre confeccionadas em casa de cada uma das famílias.