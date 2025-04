Equipa de 26 elementos da secção de triatlo da Casa do Benfica do Entroncamento entra a ganhar no Campeonato Nacional de Triatlo Jovem. fotoDR

Casa do Benfica do Entroncamento vence etapa do nacional de triatlo jovem

Secção de triatlo da Casa do Benfica do Entroncamento venceu a primeira etapa do Campeonato Nacional de Triatlo Jovem, em Grândola.