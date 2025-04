Escola de Natação de Salvaterra de Magos mantém certificação de qualidade

A Escola Municipal de Natação de Salvaterra de Magos foi novamente distinguida com a Certificação da Qualidade FPNCQ24, nível inicial, pela Federação Portuguesa de Natação. A distinção, atribuída no âmbito do programa “Portugal a Nadar”, confirma o compromisso da instituição com a excelência na formação e desenvolvimento das actividades aquáticas, sendo válida para o ano de 2025.

A certificação resulta de uma avaliação e auditoria que analisou diversos parâmetros, incluindo liderança e coordenação, planeamento, recursos humanos e materiais, parcerias, processos formativos e resultados alcançados.