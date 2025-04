Grupo Desportivo Samora Correia com novos órgãos sociais

António José Nogueira Pereira é o novo presidente do Grupo Desportivo Samora Correia (GDSC) para o biénio 2025-2027, após a realização do acto eleitoral, no qual se apresentou uma lista única, que obteve 29 votos favoráveis e dois em branco. A equipa directiva liderada por António Pereira integra os vice-presidentes Ricardo Lopes, Miguel Cabral, Marisa Bentes e João Bancaleiro Lopes. A mesa da assembleia geral é presidida por Francisco Patrício, tendo Pedro Falua Ferreira como vice-presidente e Francisco Fonseca e Marta Almeida como primeiro e segundo secretários, respectivamente. O conselho fiscal tem como presidente Carlos Bacalhau, sendo Isabel Valente secretária e Marisa Pereira relatora.