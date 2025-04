Jogador da União da Chamusca salvo por voluntários e Desfibrilhador Automático Externo

Enfermeiras que assistiam ao jogo e correcta utilização do Desfibrilhador Automático Externo salvaram vida do atleta, que continua a lutar pela vida nos cuidados intensivos no hospital.

Um jogador da União Desportiva da Chamusca (UDC) sofreu uma paragem cardiorrespiratória no jogo de futebol que colocou a equipa da casa frente ao Grupo Desportivo e Recreativo da Tramaga no domingo, 30 de Março. O atleta, que disputava com a sua equipa uma partida a contar para a Liga Inatel, sentiu-se mal 15 minutos depois do apito inicial, caindo inanimado no sintético do Campo Municipal da Chamusca. Imediatamente, alguns populares que assistiam à partida socorreram o atleta e estabilizaram-no até à chegada dos bombeiros voluntários locais.

O acidente foi tema na última reunião de câmara da Chamusca, que se realizou na terça-feira, 1 de Abril, com o vereador Rui Ferreira a explicar que a presença de enfermeiras no campo e a correcta utilização do Desfibrilhador Automático Externo (DAE) acabaram por salvar o atleta. À data de fecho desta edição de O MIRANTE, o jogador continuava nos cuidados intensivos, estável, aguardando nova avaliação marcada para quarta-feira, 2 de Abril.

A União Desportiva da Chamusca partilhou um comunicado a explicar os acontecimentos. “Confrontados com um cenário que ninguém sonha nem espera um dia passar, fomos abençoados pelos voluntários que se uniram para salvar a vida humana. Num ápice pessoas com conhecimentos em primeiros socorros e suporte básico de vida, uniram-se e sem se conheceram realizaram um trabalho gigantesco com o objectivo de voltar a colocar o nosso jogador de regresso ao seu jogo mais importante, que é a vida”, lê-se no comunicado, acrescentando que também o facto de a instalação desportiva municipal possuir um Desfibrilhador Automático Externo (DAE) permitiu reverter a situação. O clube agradece também à equipa adversária “pelo apoio, fair play e disponibilidade para novo agendamento do jogo”.