Rio Maior foi palco do primeiro jogo da I Liga a ser arbitrado por uma mulher

Catarina Campos fez história ao apitar pela primeira vez um jogo da I Liga na cidade de Rio Maior.

A árbitra Catarina Campos tornou-se a primeira mulher a dirigir um jogo da I Liga de futebol, ao dar início à recepção do Casa Pia ao Rio Ave, em Rio Maior, na abertura da 27.ª jornada. A árbitra da associação de Lisboa fez história no escalão principal masculino, recebendo aplausos da plateia e uma homenagem dos dois clubes e da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, antes do apito inicial. Catarina Campos, de 39 anos, já tinha sido a primeira a chefiar uma equipa de arbitragem totalmente feminina nas provas profissionais portuguesas, ao dirigir a derrota do Paços de Ferreira na recepção ao Feirense (1-2), em 15 de Fevereiro, para a 22.ª jornada da II Liga.

Internacional desde 2018, Catarina Campos faz parte da categoria de elite da UEFA há cerca de um ano e meio e já teve outras experiências recentes no futebol masculino, ao dirigir jogos no Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional, e na Liga Revelação, ambos sob a tutela da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), bem como partidas internacionais de carácter oficial, incluindo uma esta temporada na UEFA Youth League.