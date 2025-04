Sporting de Tomar perde final da WSE Cup

O Sporting de Tomar perdeu na final da WSE Cup, a segunda maior competição de clubes da europa, por 2-0 frente ao Igualada HC, de Espanha. Novamente presente nas decisões de uma competição europeia, a equipa tomarense deslocou-se a Espanha para disputar a final-four da competição. Nas meias-finais, com uma clara vitória por 5-1 sobre o Riba D’Ave com golos de Pedro Martins (2), Xanoca Marques, Rémi Herman e Guilherme Silva, os comandados de Nuno Lopes garantiram a presença na final. No jogo das decisões e a jogar em casa, o Igualada HC levou a melhor e triunfou por 2-0, ficando o jogo decidido a dois minutos do fim com Marc Carol a bisar na partida e a sentenciar o resultado.