Tejo Cup envolve 200 jovens futebolistas e é um torneio único no país

Competição desportiva envolve atletas de todos os clubes filiados na Associação de Futebol de Santarém que competem nos escalões sub-13 e sub-14 , agrupados em doze selecções interconcelhias.

A Tejo Cup 2025 vai envolver 200 atletas do futebol de formação das categorias sub-13 e sub-14, entre os meses de Março e Maio, mais uma vez sob a égide da Associação de Futebol de Santarém (AFS), em colaboração com diversas entidades e patrocinadores. A competição de futebol jovem envolve atletas de todos os clubes filiados na AFS que competem nesses escalões etários, agrupados em doze selecções interconcelhias.

A 11ª edição da prova tem como padrinho o futebolista internacional Éder, que ficou para a história como o autor do golo que garantiu o título europeu para Portugal em 2016. Éder mostrou-se orgulhoso por poder fazer parte desta organização e apelou para que todos os jovens que participam no torneio aproveitem o momento para conviver e divertir-se.

Para além de Éder, a apresentação do torneio, que decorreu no centro comercial W Shopping, em Santarém, contou com as presenças do director da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Xavier, do presidente da AFS, Joaquim Martinho, do presidente da assembleia geral da AFS, Francisco Jerónimo, do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, do presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, Pedro Ribeiro, de Fernando Freire, em representação da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, e do administrador do W Shopping, Rui Rosa.

O presidente da AFS, Joaquim Martinho, admitiu que é um orgulho para a Associação de Futebol de Santarém ter Éder como patrono do Tejo Cup, realçando que a iniciativa constitui uma festa do futebol juvenil e um torneio único no país por juntar atletas de todos os clubes filiados nesses escalões.