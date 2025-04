Dia Aberto “Experimenta 11” da Escola Profissional do Vale do Tejo

A 9 de Abril a EPVT, em Santarém, promove um contacto com as suas diferentes áreas de formação.

Vai decorrer a 9 de Abril, quarta-feira, o Dia Aberto “Experimenta 11” da Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT), dirigido aos alunos dos 8.º e 9.º anos de escolaridade.

Naquela iniciativa, os jovens poderão, durante um dia, experimentar diferentes áreas de formação, que os podem ajudar a fazer uma escolha mais informada e consciente para o seu futuro percurso formativo de nível básico ou secundário.

Todos os jovens interessados terão oportunidade de conhecer o funcionamento da Escola Profissional do Vale do Tejo e vivenciar experiências ligadas às áreas de formação dos cursos profissionais de Turismo, de Multimédia, de Cozinha/Pastelaria, de Restaurante/Bar e de Comunicação e Serviço Digital e, ainda, Operador/a de Logística (CEF).

Os jovens que realizem a sua inscrição poderão, durante as férias da Páscoa, frequentar um workshop no período da manhã e outro no período da tarde, cada um numa área de formação distinta. As inscrições estão disponíveis no site da escola.