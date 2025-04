Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga celebrou 48º aniversário

O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga, comemorou o seu 48º aniversário, dia 23 de Março, domingo, com missa e colocação de flores no monumento aos dadores, da parte da manhã e uma sessão solene, com um Porto de Honra, da parte da tarde, no salão nobre da Junta de Freguesia de Vialonga. No evento estiveram presentes, entre outros convidados, o presidente da junta de freguesia; o presidente da Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue, a vereadora da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Manuela Ralha e a presidente do conselho directivo do IPST – Instituto Português do Sangue e da Transplantação, Maria Antónia Escoval.