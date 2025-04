Instituições de ensino superior na Futurália para apresentar oferta formativa

Alunos acreditam que o Ribatejo tem potencial para se fixar no panorama universitário português, embora apontem algumas melhorias necessárias para dinamização da vida académica e atracção de mais estudantes.

O Instituto Politécnico de Santarém, o ISLA e o Instituto Politécnico de Tomar marcaram presença na Futurália 2025. A feira decorreu entre os dias 26 e 29 de Março, na FIL, reunindo instituições de ensino, empresas e especialistas do sector para apresentar oportunidades académicas e profissionais aos visitantes. As três instituições levaram à Futurália uma oferta formativa diversificada, abrangendo cursos de licenciatura, mestrados e cursos técnicos superiores profissionais. O Instituto Politécnico de Santarém tem investido significativamente na melhoria das condições para os estudantes, nomeadamente com a construção e renovação de residências universitárias. De acordo com Fernando Veloso, responsável pelo Gabinete de Imagem e Comunicação do Politécnico de Santarém, a instituição inaugurou recentemente uma nova residência e, nos próximos anos, prevê aumentar a oferta de alojamento para um total de 534 camas em Santarém e Rio Maior. A Escola Superior de Desporto de Rio Maior atrai estudantes de todo o país. Simão Gavezzi frequenta o CTeSP de Surf e mostra-se satisfeito pela opção tomada. Daniel Cabecinha, que frequenta o último ano da licenciatura em Desporto, Condição Física e Saúde, considera que Rio Maior é uma cidade que sabe receber os estudantes e o município facilita a integração com iniciativas ligadas ao desporto.

Miguel Bernardes, de 18 anos, é natural de Santarém e escolheu o ISLA para continuar os estudos na área de informática de gestão, perto de casa. Considera que a cidade tinha potencial para um maior espírito universitário que atraísse mais estudantes, desde promoções do município a uma maior colaboração entre associações de estudantes na dinamização de iniciativas. Mariana Nunes, do curso de gestão comercial, concorda que “são cortadas as pernas” aos alunos na tentativa de organizar alguns eventos de maior dimensão, como uma Semana Académica de maior dimensão. A aluna salienta, no entanto, a qualidade do ensino e a proximidade entre professores e alunos no ISLA.

Politécnico de Tomar transmite cultura e tradição

A componente prática e criativa do curso de fotografia conquistou Joana Ribeiro e Joana Cordeiro, que consideram Tomar um local tranquilo e acolhedor para trabalharem a sua paixão, sem necessidade de disporem de transporte próprio, até porque o município disponibiliza autocarros gratuitos para os estudantes. O Instituto Politécnico de Tomar apostou num stand com variedade de actividades associadas a diversos cursos. Joana Santos, do gabinete de comunicação e relações-públicas da instituição, acredita que o trabalho feito na promoção da oferta tem sido positivo. “Tivemos vários alunos que já conheciam a IPT e vieram propositadamente ao stand para se informar em cursos específicos”. Joana Santos destaca que a integração na cultura local e tradição é uma das vertentes trabalhadas no ensino.