José Manuel Santos vai liderar Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo

O novo presidente, que vai acumular a função com a de presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, quer dar à promoção turística do Alentejo nos mercados externos uma resposta mais ambiciosa e agregadora. José Manuel Santos aposta numa estratégia de desenvolvimento sustentável para toda a região, incluindo o Ribatejo.

O presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos, vai liderar a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo (ARPTA), tendo sido eleito na assembleia-geral da organização no dia 31 de Março. José Manuel Santos, que encabeçou a única lista a sufrágio, vai gerir a agência no triénio 2025-2028. A cerimónia de tomada de posse está marcada para o próximo 7 de abril, pelas 15h00, na Herdade da Malhadinha Nova, em Albernoa, Beja.

Segundo a ARPTA, esta nova direcção reflecte uma ampla representatividade do tecido turístico regional, reunindo associações sectoriais, grupos hoteleiros, operadores turísticos e projectos de enoturismo e sustentabilidade, num esforço conjunto para reforçar a coesão e a competitividade do destino Alentejo. Para o novo presidente da agência, “a promoção turística do Alentejo precisa de uma resposta mais ambiciosa e agregadora, à altura dos desafios e oportunidades que temos pela frente”.

José Manuel Santos diz que quer “liderar o futuro com uma estratégia mais integrada, mais internacional e com forte ligação ao território e às empresas que o constroem diariamente”. Há também uma motivação para reforçar a promoção externa do Alentejo, aumentar o peso do turismo internacional, garantir maior eficácia na gestão dos recursos e alinhar-se com uma estratégia de desenvolvimento sustentável para toda a região, incluindo o Ribatejo. A convergência operacional entre a entidade regional de turismo e a agência “será um dos pilares para garantir maior coesão, inovação e capacidade de resposta”.

Mais autónoma financeiramente, uma agência mais próxima dos associados, mais funcional na promoção externa e mais digital e inovadora, são desígnios da nova direcção, que prevê criar clubes de produto, reforço da equipa técnica, novos instrumentos de marketing digital e campanhas de promoção em mercados estratégicos, como o Brasil, EUA e Espanha, bem como a aposta na captação de eventos internacionais e produções audiovisuais.

O grande objectivo é que a ARPTA afirme o Alentejo como um “destino turístico líder, autêntico e sustentável, adaptado aos desafios de um mercado global em constante mudança”. A agência, constituída em 2004, é responsável pela promoção turística nos mercados externos, sendo participada pela entidade regional de turismo, associações do sector, empresas e municípios.