Monumentos e espaços culturais em Tomar com mais de meio milhão de turistas em 2024

Convento de Cristo volta a ser o monumento mais visitado em Tomar, com mais de 310 mil visitantes, logo seguido da Sinagoga. Visitas aumentaram 7% face ao ano anterior. Mais de 20% dos visitantes estrangeiros vieram dos Estados Unidos da América.

Os monumentos e espaços culturais em Tomar registaram em 2024 mais de meio milhão de turistas, com os equipamentos de gestão municipal a aumentarem 7% face ao ano anterior e o Convento de Cristo a destacar-se nas contas globais. Em nota de imprensa, a Câmara Municipal de Tomar deu conta dos visitantes que recebeu no ano passado, tendo indicado que, nas visitas a equipamentos museológicos e monumentos de gestão municipal, houve um aumento de cerca de 7% de entradas em relação ao ano anterior, totalizando perto de 200 mil visitas.

Em 2024 foram registados 195.540 visitantes nos equipamentos culturais de gestão municipal de Tomar, enquanto em 2023, ano da Festa dos Tabuleiros, evento que decorre de quatro em quatro anos, houve 182.126 visitantes e em 2022 foram registados 134.071. Dos 195.540 visitantes aos equipamentos culturais de gestão municipal de Tomar em 2024, 112.408 foram portugueses (57,49%) e 83.132 estrangeiros (42,51%). Entre os visitantes estrangeiros, 21,52% vieram dos Estados Unidos da América, 14,62% de Espanha, 11,98% de França e 9,89% do Brasil.

Em comunicado, a Câmara de Tomar indica que o número de visitantes em 2024 é “muito significativo” e revelador de como a cidade tem tido um “crescendo de procura turística independentemente do Convento de Cristo”, cujos valores não se encontram nesta contabilização, uma vez que aquele monumento, Património da Humanidade, não está sob a tutela do município. A Lusa contactou a direcção do Convento de Cristo, gerida pela Museus e Monumentos de Portugal, tendo fonte oficial do monumento indicado que os números de 2024 ainda não foram divulgados pela tutela, mas “superam os 311.879 visitantes registados em 2023”. Entre os equipamentos culturais de gestão municipal de Tomar, a Sinagoga voltou a ser o monumento mais visitado, com um total de 47.841 entradas, das quais 28.943 de estrangeiros.

Também o Núcleo Interpretativo da Sinagoga manteve esta tendência, com um total de 27.096 visitas, das quais 15.336 de fora do país. O segundo local mais procurado foi a Capela de Santa Iria, que registou um total de 31.261 visitantes, com a larga maioria (20.942) a serem turistas portugueses. Já o Complexo Cultural da Levada, que acolhe os Núcleos Museológicos da Fundição Tomarense e da Central Eléctrica, o Centro Interpretativo Tomar Templário, assim como a Moagem A Portuguesa, com o projecto “Fábrica das Artes | Tomar”, representou 20,9% do total das visitas, com 40.848 visitantes, repartidos pelos diversos espaços.