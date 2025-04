Abrantes revê incentivos para áreas de reabilitação urbana

Câmara de Abrantes vai rever regulamento de incentivos à reabilitação urbana. Vão ainda ser criadas duas novas áreas de reabilitação urbana, uma em Rio de Moinhos e outra no Tramagal.

A Câmara Municipal de Abrantes aprovou a revisão do Regulamento Municipal de Incentivos à Reabilitação Urbana (RMIRU). Com esta revisão a autarquia pretende implementar uma visão mais universal e coesa do regulamento, tendo sido também aprovada a constituição de mais duas ARU (Área de Reabilitação Urbana), uma em Rio de Moinhos e outra no Tramagal. O presidente da câmara municipal, Manuel Valamatos, afirma que todos os cidadãos, em qualquer ponto do território, devem ter a oportunidade de serem vistos e encarados de forma igual e que para isso devem ser criados incentivos que reflitam isso. “O propósito da revisão do regulamento é ter uma maior universalidade de incentivos para todo o concelho e mecanismos que sejam capazes de mobilizar a comunidade na reabilitação urbana e de também captar o interesse de investimentos externos”, refere.

Foi ainda decidido dar início aos trabalhos de elaboração da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) e constituição de mais duas ARU, uma em Rio de Moinhos e outra no Tramagal, havendo actualmente 3 áreas ARU: Abrantes; Alferrarede e Rossio. Em concordância com a medida, o vereador Diogo Valentim (PSD), salientou que as áreas de reabilitação urbana têm de continuar a ser alargadas a mais freguesias, de forma que as casas e centros históricos do concelho não fiquem ao abandono. Manuel Valamatos concordou e afirmou que a câmara tem todo o interesse e disponibilidade em constituir mais ARU em outras freguesias do concelho.