Ana Cristina Pereira recandidata pelo PS à Junta da Póvoa e Forte da Casa

Militantes socialistas apostam na reeleição da actual presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Ana Cristina Pereira, para as próximas autárquicas.

Ana Cristina Pereira é recandidata pelo Partido Socialista à presidência da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. A actual presidente de junta foi a votos em eleições internas no dia 21 de Março. A secção do PS da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa votou a favor da sua recandidatura para mais um mandato, com a maioria dos votos dos militantes. “Ana Cristina Pereira tem sido uma voz activa na defesa dos interesses da população, promovendo políticas de proximidade e desenvolvimento local. A forte mobilização dos militantes nesta eleição interna reflecte o reconhecimento do trabalho realizado ao longo do actual mandato e a confiança na continuidade do seu projecto autárquico”, lê-se na nota de imprensa do PS.