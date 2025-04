Carlos Falua e André Primo reforçam lista da CDU à Câmara de Benavente

Carlos Falua e André Primo ocupam o terceiro e quartos lugares da lista da CDU à Câmara Municipal de Benavente nas eleições autárquicas de 2025, juntando-se a Hélio Justino, candidato à presidência da câmara, e a Catarina Vale, segunda na lista.

A confirmação surgiu depois de uma sessão comemorativa do 104.º aniversário do Partido Comunista Português (PCP), que decorreu a 21 de Março, no Centro Social do Porto Alto, em Samora Correia. O encontro reuniu cerca de uma centena de militantes e simpatizantes e teve como foco a mobilização para os próximos actos eleitorais.

O evento ficou marcado por discursos que salientaram a confiança na continuidade do projecto político da CDU no concelho de Benavente. “Afirmamos aqui a confiança num Partido centenário, o mais antigo, mas simultaneamente o mais jovem em Portugal, um Partido com muito mais Futuro do que História”, referiu a estrutura local comunista. A sessão terminou com um apelo à mobilização para os desafios políticos vindouros, num contexto em que o PCP se posiciona como “o único capaz de responder à exigência maior do momento histórico que atravessamos”, defendendo a “superação revolucionária do capitalismo e a construção do Socialismo e do Comunismo em Portugal”.