Fernando Alexandre encabeça lista do PSD por Santarém às legislativas

Onze ministros vão ser cabeças-de-lista do PSD às próximas eleições legislativas. Fernando Alexandre, ministro da Educação, é o número um por Santarém.

Onze ministros do actual Governo vão ser cabeças-de-lista pelo PSD às legislativas antecipadas de 18 de Maio, além do chefe do executivo, Luís Montenegro, que vai ser o número um pelo círculo de Aveiro. Fernando Alexandre, ministro da Educação, é o número um pelo círculo de Santarém. Há poucos meses, Fernando Alexandre esteve na inauguração da requalificação da Escola Febo Moniz, em Almeirim, onde ouviu apelos para a melhoria da rede de comunicações que está a afectar o funcionamento das escolas e para a necessidade de se avançar com as obras da escola secundária. O Conselho Nacional do PSD aprovou recentemente as listas dos seus candidatos em todos os distritos, sendo os restantes candidatos efectivos do PSD por Santarém João Moura (2º), Isaura Morais (3ª), Ricardo Oliveira (4º), Inês Barroso (5ª), Ricardo Carlos (6º), Renata Henriques (8ª) e João Morgado (9º). O lugar número sete da lista será indicado pelo CDS/PP, parceiro de coligação do PSD.