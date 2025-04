Ferreira do Zêzere celebrou 512 anos do foral com sessão solene e homenagens

Foram várias as pessoas e instituições homenageadas no Dia da Freguesia em Ferreira do Zêzere, que se assinalou a 16 de Março.

A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere promoveu no domingo, 16 de Março, a sessão solene do Dia da Freguesia, assinalando os 512 anos da atribuição do foral por D. Manuel I. O evento decorreu no Salão Nobre da Junta de Freguesia e contou com a presença de autarcas, homenageados e comunidade local. Durante a sessão foram atribuídas as Medalhas de Honra da Freguesia a entidades e personalidades que se destacaram pelo seu contributo para a comunidade.

O presidente da junta, Armando Cotrim, sublinhou a importância da data, destacando o orgulho na história e no desenvolvimento da freguesia: “celebramos um passado rico, mas também um presente dinâmico, fruto do esforço de todos os que aqui vivem e trabalham. Esta freguesia continua a afirmar-se como um exemplo de união e progresso”, disse.

O presidente da câmara municipal, Bruno Gomes, enalteceu o papel das instituições e das pessoas que fazem a diferença no concelho: “a força de Ferreira do Zêzere está na sua comunidade. Hoje reconhecemos o mérito de quem contribui para o nosso crescimento colectivo, reforçando o espírito de identidade local”, afirmou.

O Presidente da assembleia municipal, José Casanova, também deixou palavras de apreço à população: “este é um dia de celebração, mas também de compromisso com o futuro. Que este exemplo de dedicação e trabalho inspire as próximas gerações a continuar a construir uma freguesia ainda mais forte”, referiu.