Frederico Vidigal lidera lista do PSD à Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos

Depois de apresentar José Coelho como candidato à presidência da Câmara de Salvaterra de Magos, o PSD avança o nome de Frederico Vidigal para a assembleia municipal.

O PSD anunciou Frederico Vidigal como cabeça-de-lista à Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos nas eleições autárquicas de 2025. Com quatro anos de experiência como deputado municipal, o candidato critica a falta de crescimento económico no concelho, apontando a saída de jovens por falta de oportunidades, a dificuldade em atrair investimento empresarial e o subaproveitamento do turismo. “O concelho não cria condições para atrair empresas e o turismo continua subaproveitado. Precisamos de uma mudança, e essa mudança começa agora”, sublinhou.

Frederico Vidigal diz que a candidatura social-democrata assenta num projecto sólido, com uma equipa competente e focada no desenvolvimento do concelho, sublinhando a importância de potenciar a proximidade ao rio Tejo e o sector rural. “Defendemos um concelho que valoriza o mérito, promove a justiça social e dá respostas concretas às dificuldades das pessoas. A nossa proximidade ao rio Tejo é uma riqueza que pode impulsionar o turismo e dinamizar o sector económico. O mundo rural deve ser protegido e desenvolvido, tornando-se mais atractivo para quem procura um local para viver e investir”.

Frederico Vidigal destacou também as oportunidades que poderão surgir com a nova infraestrutura aeroportuária e a necessidade de um planeamento adequado para captar investimento e criar postos de trabalho. “A proximidade do novo aeroporto traz oportunidades para o crescimento empresarial, e temos de estar preparados para captar investimento e criar empregos. Não podemos continuar estagnados. É tempo de mudar”, afirmou.