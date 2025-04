Sessão aberta para ouvir jovens do concelho de Alenquer

A Câmara Municipal de Alenquer vai ouvir os jovens do concelho numa sessão agendada para dia 5 de Abril, na Sala Dr. Teófilo Carvalho dos Santos, no edifício da autarquia. O objectivo é recolher as ideias, sugestões e propostas dos jovens com idades entre os 15 e os 30 anos. As entradas são livres e não carecem de inscrição obrigatória. A sessão começa pelas 16h30.