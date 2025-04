Câmara do Cartaxo inicia demolição de edifícios em ruína no concelho

Na última reunião de câmara do Cartaxo, o vice-presidente da câmara, Pedro Reis, informou que os trabalhos para a demolição de edifícios em ruína no concelho já começaram. Actualmente já foi demolida uma casa na rua Santa Antónia nº 9, afirmando que esta foi apenas uma “das primeiras demolições que queremos fazer”.

O autarca salientou que a fachada da casa demolida punha em causa a circulação e segurança dos peões e que a demolição foi da própria iniciativa dos proprietários, após “constantes e insistentes” notificações por parte do município. O vereador do Urbanismo adianta que já foi realizada uma identificação pormenorizada e exaustiva dos imóveis em ruínas no concelho e ressalta que se os proprietários não tiverem capacidade para proceder à demolição dos edifícios, a câmara irá realizar esses trabalhos. “Esta é uma medida que já tinha sido falada e a câmara está preparada para, se necessário, proceder à demolição de estruturas, por meios próprios, como a Lei define, e para depois accionar também os mecanismos para o pagamento das respectivas despesas”, refere.

O presidente da câmara, João Heitor, demonstrou também o seu apoio e concordância para com esta medida, salientando que os proprietários da casa demolida já puseram o terreno à venda e que a mesma já está livre de perigo e disponível a qualquer interessado que queira comprar o terreno.