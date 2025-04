Dádivas de sangue em Santarém e Pernes

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar mais duas campanhas de recolha de sangue na Casa do Campino, em Santarém, durante o mês de Abril, agendadas para os dias 4 e 18, das 15h00 às 19h30.

Para dia 8 de Abril, está prevista uma dádiva de sangue nas instalações da GNR em Santarém, localizadas na Rua Tenente Valadim, entre as 09h00 e as 13h00. No dia 13 de Abril, é a vez da Escolas Dom Manuel I, em Pernes, receber uma campanha de recolha de sangue, das 09h00 às 13h00. As iniciativas conta com a habitual colaboração do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.