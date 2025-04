Empresária de Minde reforça presença em Montreal com novo espaço de sabor, arte e identidade

Maria do Céu Castanheira, empresária de Minde, vai reforçar a afirmação da identidade lusa no Canadá com um espaço onde sabores, sotaques e pedras de calçada se cruzam com memórias e futuros partilhados.

No coração do bairro português de Montreal, em plena Avenue St-Laurent, está prestes a abrir um novo espaço que funde gastronomia, arte e memória. Mais do que um café típico, trata-se de um espaço cultural e artístico, uma plataforma de promoção da cultura portuguesa na diáspora, afirmou à Lusa a promotora do projecto. “É inovador, digo porquê: porque aqui, no bairro português de São Lourenço, as nossas tradições estão a ser cada vez mais reconhecidas”, sublinha Maria do Céu Castanheira, empresária natural de Minde, radicada em Montreal desde 1969 e figura de referência da restauração lusa no Canadá.

Com uma longa trajectória no sector da restauração, iniciada na década de 1970 com a sua família, Maria do Céu Castanheira observa um crescente interesse pela cultura portuguesa entre residentes e visitantes. “Não é só por causa dos turistas que vão a Portugal. Aqui também recebemos muitos que vivem em Montreal ou que vêm de fora, de diferentes nacionalidades. Perguntam-nos o que visitar, trocamos impressões. Depois voltam e partilham as experiências. É muito gratificante”, afirma. O novo café disponibilizará especialidades da doçaria e da cozinha portuguesa, como pastéis de nata, sopas tradicionais, croquetes de carne e rissóis de camarão, adaptando-se ao perfil diversificado da clientela. Mas o espaço vai além da gastronomia: assume-se como lugar de partilha e expressão cultural. “Temos patente uma exposição artística de pedras reais de calçada provenientes directamente de Portugal — 70 pedras para celebrar os 70 anos da comunidade portuguesa em Montreal. Foi uma parceria entre Ernesto Matos e Joaquina Pires [fiel depositária], mas o projecto não tinha onde ser exibido. Lancei-lhe o desafio de expor o trabalho no nosso espaço, o COCO RICO – Natas & Café. Convidei-a a visitar e ela aceitou”, sublinha.