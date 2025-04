GNR detém três homens por furto de residência em Mouriscas

Três homens foram detidos pela Guarda Nacional Republicana (GNR) em flagrante delito por assalto a um anexo de uma residência em Mouriscas, no concelho de Abrantes. Em comunicado, a GNR explica que os três homens, com idades compreendidas entre os 21 e os 26 anos, foram detidos na freguesia de Mouriscas, no dia 20 de Março, por militares do Posto Territorial de Abrantes, por furto num anexo de uma residência.

Depois de terem recebido uma denúncia que dava conta da presença de uma viatura suspeita a circular nas imediações de uma zona residencial, com três ocupantes no seu interior, os militares da Guarda deslocaram-se para o local e realizaram “diligências policiais que permitiram localizar e interceptar a viatura”, ainda dentro da freguesia de Mouriscas. Na sequência da acção, segundo a GNR, foi possível verificar que os suspeitos tinham na sua posse material furtado de um anexo de uma residência, tendo os bens sido avaliados em cerca de 10 mil euros.

A acção culminou na detenção dos três homens e na recuperação do material furtado, nomeadamente sete máquinas motorroçadoras e respectivo equipamento de protecção individual, incluindo máscaras e coletes. Em declarações à Lusa, o comandante da GNR de Abrantes, major Luís Marques, disse que os três suspeitos, “de nacionalidade estrangeira” e “sem antecedentes criminais conhecidos”, têm todos residência no distrito de Setúbal, a cerca de 180 quilómetros de distância de Mouriscas, estando a ser a investigadas as ligações a este local. Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhes foi aplicada a medida de coacção de apresentações semanais no posto policial da área de residência. A acção policial contou com o reforço do Posto Territorial da GNR de Sardoal e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Abrantes.