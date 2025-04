Igreja de Alcamé recebe obras com promessa de ficar pronta na romaria de Verão

Santuário precisava há muito de obras que agora vão avançar em parceria entre a Companhia das Lezírias e a Câmara de Vila Franca de Xira. Executivo municipal acredita que os trabalhos estarão prontos até à tradicional romaria que se realiza no solstício de Verão.

O Santuário de Nossa Senhora Imaculada Conceição de Alcamé, situado na Lezíria Grande de Vila Franca de Xira, será alvo de obras de reparação e beneficiação que rondarão os 54 mil euros e que há muito eram reclamadas pelos fiéis. A igreja precisa há muito de uma intervenção urgente de manutenção e conservação, sobretudo obras de reparação e beneficiação das paredes exteriores, pintura, impermeabilização da cobertura para impedir que continue a chover no seu interior e a colocação de redes nas janelas para impedir a entrada de pássaros. O santuário é propriedade da Companhia das Lezírias, que se comprometeu com o município a pagar metade do valor da obra e a transferir para a Câmara de VFX 25.500 euros. A proposta de protocolo para os trabalhos foi aprovada em reunião de câmara e Marina Tiago, vice-presidente do município, acredita que os trabalhos estarão prontos a tempo da tradicional romaria ao santuário que este ano se realiza no dia 21 de Junho, solstício de Verão. “O santuário é um elemento importante e de relevo para a nossa cultura. É sempre um ponto de encontro e celebração para as várias comunidades do nosso concelho. Esta intervenção vai ter em conta a romaria a Alcamé e foi preparada para se poder, assim o estado do tempo o permita, que nada inviabilize os momentos de celebração da comunidade e de evocação cultural e histórica da ermida”, informou a autarca.

O Santuário de Alcamé foi mandado construir em 1746 pelo 1º Patriarca de Lisboa, D. Tomás de Almeida, resultando de uma carta de doação de terras nos Juncais de Alcamé, outorgada a 25 de Abril de 1744, proveniente da Chancelaria de D. João V. A edificação do Santuário de Nossa Senhora da Conceição de Alcamé, nomeada Padroeira dos Campinos, ficou concluída na década de 50 do século XVIII. O Santuário foi construído para que os trabalhadores agrícolas e do campo pudessem participar nas eucaristias, impressionando à data pela sua estrutura, robustez e monumentalidade em pleno centro da Lezíria, com uma arquitectura nacional de influência barroca e maneirista. O santuário está localizado numa zona de protecção especial da Reserva Natural do Estuário do Tejo, constituindo um elemento arquitectónico relevante do património de VFX.

A primeira romaria a Alcamé, que se realiza entre a Igreja Matriz de Vila Franca de Xira e o santuário - numa distância de cerca de 10 quilómetros - remonta a 1859, quando se realizou a primeira romaria organizada pelos lavradores da Lezíria de Vila Franca de Xira. Entre os momentos da romaria está a bênção dos campos e do gado, seguida de missa campal, procissão à volta da ermida e do cruzeiro e momentos de convívio entre os participantes.