Inscrições para Curso de Monitores de Campos de Férias em Tomar

A Câmara Municipal de Tomar abriu inscrições para o Curso de Monitores e Animadores de Campos de Férias, que vai decorrer nos dias 26 e 27 Abril, no Complexo Desportivo Municipal de Tomar. O curso é gratuito e destinado a jovens com idades entre os 17 e os 35 anos. O município informa que, na selecção dos participantes, vai ser dada prioridade a jovens residentes no concelho de Tomar.