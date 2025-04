Jovem atleta do Riachense morre em acidente de trabalho

Rúben Lopes, futebolista do Riachense, morreu aos 26 anos. Acidente fatal ocorreu numa obra em Lisboa na qual o jovem estava a trabalhar.

A morte de Rúben Sénica Lopes, jogador sénior do Clube Atlético Riachense conhecido como Rúben Marati, aos 26 anos, deixou de luto a comunidade do concelho de Torres Novas, em particular a população de Cardais, aldeia onde residia.

As circunstâncias da morte ainda estão a ser investigadas mas, ao que tudo indica, Rúben Marati estava a trabalhar em cima de uma cobertura, numa obra em Lisboa, quando a estrutura cedeu fazendo com que caísse de vários metros de altura. O corpo, que foi autopsiado no Instituto de Medicina Legal de Lisboa, foi cremado na segunda-feira, 31 de Março no Crematório do Entroncamento, após as cerimónias fúnebres em Cardais.

O Clube Atlético Riachense, de Riachos, lembrou em nota de pesar o jovem como “um companheiro de equipa e um amigo”, endereçando as “mais sinceras condolências à família, namorada, amigos e a todos aqueles que tiveram o privilégio de o conhecer”. A partida precoce de Marati, acrescentam, “deixa um vazio imenso, mas a sua memória permanecerá para sempre no nosso clube”.

Também o Rancho Folclórico e Recreativo “Os Ceifeiros” de Liteiros, ao qual o jovem pertencia, lamentou a morte trágica e recordou a sua impecável prestação na representação das tradições de outrora, o qual será para sempre lembrado com especial carinho.

Na aldeia de Cardais, a colectividade local cancelou a iniciativa de prova de sopas agendada para dia 6 de Abril. “Infelizmente a nossa aldeia está de luto, perdemos um dos nossos de forma inesperada. Como o nosso lema é ‘De Todos para Todos’, tomámos esta decisão”, explica a colectividade de Cardais, no concelho de Torres Novas.