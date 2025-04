Jovens aprovam propostas no Encontro Nacional da Juventude em Vila Franca de Xira

O Encontro Nacional da Juventude (ENJ) que se realizou no Pavilhão do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, permitiu a discussão e aprovação de 50 propostas de políticas públicas por parte dos jovens. O evento, que decorreu de 21 a 23 de Março, reuniu mais de 600 jovens, entre os quais 100 residentes no concelho ribatejano. Os debates centraram-se em quatro temas fundamentais para a juventude: Educação e Ciência; Emancipação Jovem: Trabalho e Habitação; Participação Democrática e Associativismo e Saúde, Bem-Estar e Natalidade. O resultado destes trabalhos traduziu-se na aprovação das 50 propostas que visam influenciar a definição futura das políticas públicas em Portugal.

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), sublinhou a importância deste encontro ao permitir que os jovens colaborem activamente na definição das políticas públicas. O autarca destacou que o objectivo da iniciativa foi dar palco aos jovens para construírem o futuro. Durante três dias, Vila Franca de Xira foi considerada “a capital da juventude”, expressão utilizada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que visitou o evento no segundo dia. Esta edição do ENJ teve um significado especial por coincidir com a comemoração dos 40 anos do Conselho Nacional de Juventude.