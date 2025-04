Localização de USF Norte foi tema em Abrantes

A localização e importância da nova USF (Unidade de Saúde Familiar) Norte de Abrantes foi tema de discussão na sessão camarária de Abrantes. A discussão foi levada a cabo pelo vereador Diogo Valentim (PSD), que questionou a utilidade da nova USF estar localizada em Alferrarede e não numa zona intermédia, como o Carvalhal. O autarca eleito pelo Partido Social Democrata afirma que o facto da USF Norte estar localizada na zona norte do concelho pode levar à deslocação de utentes para o Sardoal e fragilizar e desvalorizar ainda mais territórios como o Souto, Carvalhal, Fontes, entre outros situados mais a sul.

Na resposta, Manuel Valamatos afirmou que a nova estrutura não pretende fragilizar os postos de saúde em Mouriscas, Carvalhal ou Rio de Moinhos, mas sim reforçar os serviços de saúde no concelho. “Esta unidade vai ajudar na manutenção dos pólos de saúde em Mouriscas, Carvalhal e Rio de Moinhos. Claro que poderá haver pessoas que podem preferir vir à USF de Abrantes do que ao centro de saúde nesses territórios, mas muitas não terão essa mobilidade e daí ser decisivo continuar a reforçar os centros de saúde nessas zonas”, refere. Recorde-se que a Câmara de Abrantes adjudicou por dois milhões de euros a empreitada de construção de uma nova USF Norte, em Alferrarede, que terá capacidade para 11 mil utentes e que terá como área de abrangência as freguesias de: S. Vicente, S. João e Alferrarede; Aldeia do Mato e Souto; Carvalhal; Fontes; Martinchel; Mouriscas e Rio de Moinhos.