Maioria das vítimas de violência atendidas no Espaço M de Ourém está desempregada

A Câmara Municipal de Ourém ficou a conhecer os mais recentes dados sobre a Execução do Plano de Acção da Estrutura de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica – Espaço M de Ourém – 2024. O relatório confirma que o Espaço M de Ourém acompanhou, ao longo de 2024, um total de 51 processos, dos quais 38 são novos casos. Desses, 12 foram sinalizados pela Guarda Nacional Republicana (GNR), 12 são provenientes da alegada vítima que procurou ajuda por iniciativa própria, sendo que os restantes 14 são provenientes da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ), Linha Nacional de Emergência Social (LNES) e outras entidades.

Foram registados um total de 355 atendimentos, sendo que destes, 150 foram realizados via telefone e e-mail e 205 presencialmente. Relativamente ao apoio prestado às vítimas, destacam-se 157 atendimentos em apoio psicossocial e 104 em apoio psicológico. Os processos acompanhados pelo Espaço M referem-se unicamente a vítimas do sexo feminino, onde 47% corresponde à faixa etária entre os 35 e os 44 anos. As vítimas, na sua maioria, apresentam-se em situação de desemprego, dependência económica, baixa escolaridade e com filhos menores a cargo.