Operação da ASAE contra jogo ilícito em estabelecimento de Torres Novas

Operação da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica faz três arguidos e abriu cinco processos-crime. Visou estabelecimentos de restauração e bebidas nos concelhos de Torres Novas, Olhão e Tavira.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) desencadeou uma operação contra jogo ilícito em estabelecimentos de restauração, um deles em Torres Novas, da qual resultaram três arguidos, cinco processos-crime, dois processos contraordenacionais e apreensões de quase 20 mil euros. A ‘Operação Roleta’, adiantou a ASAE em comunicado, foi desencadeada pela sua Unidade Regional do Sul, visando estabelecimentos de restauração e bebidas também nos concelhos de Olhão e Tavira (Faro). “Durante a operação, verificou-se que, nas instalações dos estabelecimentos era promovida de forma ilícita e dissimulada, a prática de jogos de fortuna ou azar, com recurso a um conjunto de equipamentos específicos para esse fim, incluindo máquinas de jogo do tipo roleta, quiosques de internet e máquinas dispensadoras de cápsulas ou bolas, utilizadas para encobrir a actividade ilegal”, lê-se no comunicado. Da operação resultaram cinco processos-crime por “exploração ilícita de jogos de fortuna ou azar”, assim como a apreensão de cinco máquinas de jogo “do tipo roleta”, um quiosque de internet e seis máquinas dispensadoras de cápsulas/bolas, “utilizadas para a prática ilícita de jogos de fortuna ou azar”.

“Foram constituídos arguidos e sujeitos a Termo de Identidade e Residência três indivíduos. Foram ainda instaurados dois processos contraordenacionais por exploração de modalidades afins de jogo de fortuna ou azar e apreendido um montante de 350 euros em numerário, resultante da exploração destas actividades ilegais. O valor total da apreensão ascende a 19 mil euros”, adiantou ainda a ASAE.