Posto de Turismo de Samora Correia abre a 25 de Abril

A abertura do Posto de Turismo de Samora Correia está prevista para dia 25 de Abril, confirmou a vereadora Catarina Vale, do município de Benavente, na mais recente reunião de câmara. Em Samora Correia, o posto de turismo será instalado no Palácio do Infantado, onde já estão muitos dos serviços ligados ao turismo e cultura da freguesia e do município. Recorde-se que, na vila de Benavente, o posto de turismo foi inaugurado num espaço remodelado na Praça da República, no dia 10 de Novembro de 2024. Na altura, e no âmbito da estratégia turística promovida pelo município, ficou definido que, este ano, iria abrir, também em Samora Correia, um espaço que servirá de ponto de encontro para receber os visitantes do concelho.