Prisão preventiva para homem que agredia a mãe em Tomar

Um homem foi detido pela PSP de Tomar pela prática de um crime de violência doméstica contra a própria mãe. O arguido residia com a vítima, a qual padece de problemas de saúde e dificuldade de locomoção. Segundo as autoridades, desde o ano de 2017 que o suspeito a agredia verbal e fisicamente a mãe, desferindo-lhe murros e pontapés, e exigindo-lhe dinheiro sob ameaça de agressões físicas. Após primeiro interrogatório foi aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.

O arguido foi detido na sequência da emissão de mandados de detenção, tendo sido depois apresentado a primeiro interrogatório judicial pelo Ministério Público. Presente a juiz, e findo o interrogatório, no dia 21 de Março, em consonância com o requerido pelo Ministério Público, foi aplicada ao arguido a medida de coacção mais gravosa. As investigações prosseguem sob a direcção da secção de Tomar do DIAP da Comarca de Santarém com a coadjuvação da PSP de Tomar.