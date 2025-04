SMAS de Vila Franca de Xira vão trocar nove mil contadores de água

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira vão investir 360 mil euros na compra e instalação de nove mil novos contadores de água domésticos, a colocar em habitações por todo o concelho. O objectivo é combater os desperdícios de água e obter leituras mais realistas dos consumos que estão a ser feitos.

A proposta de abertura do concurso público foi aprovada em reunião de câmara e Vítor Moreira, presidente do conselho de administração dos SMAS, explica que a compra dos novos contadores tem como objectivo reduzir a idade média dos contadores existentes no concelho. “Mantemos como objectivo estratégico a redução do volume de água não facturada. Apesar deste indicador estatístico nos SMAS de VFX ainda estar abaixo da média nacional, de 27%, apresenta um forte potencial de melhoria”, justificou.

Segundo o gestor, os SMAS de Vila Franca de Xira ainda assistem à existência de uma elevada quantidade de contadores instalados com idade superior à vida útil recomendada, que ronda os dez anos. “E isso é responsável por uma elevada percentagem de perdas de água, que chega aos consumidores e não é facturada. É esse indicador que queremos alterar”, garante. A situação poderá levar a que alguns destes consumidores venham a pagar mais de factura da água no futuro.