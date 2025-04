Um morto em explosão no Campo de Tiro da Força Aérea

Uma explosão no Campo de Tiro da Força Aérea, na freguesia de Samora Correia, causou a morte de um trabalhador e ferimentos graves noutro. O acidente ocorreu durante trabalhos de gestão florestal e está a ser investigado.

Uma explosão no Campo de Tiro da Força Aérea, na freguesia de Samora Correia, causou na segunda-feira, 31 de Março, a morte a um trabalhador de 35 anos do concelho de Vendas Novas e ferimentos graves noutro, ambos civis, durante trabalhos de gestão florestal. De acordo com a Proteção Civil, ambas as vítimas são civis e o alerta foi dado às 13h45 após “detonação de um engenho explosivo”.

O comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, confirmou o rebentamento de um engenho explosivo que atingiu dois civis. Questionado sobre o tipo de actividade que as vítimas estavam a desenvolver no Campo de Tiro, o comandante disse desconhecer.

Segundo informação da Protecção Civil, foram mobilizados para o local 15 operacionais, apoiados por seis viaturas e por um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que não chegou a ser utilizada.

Em comunicado, a Força Aérea esclareceu que se tratou de “um acidente de trabalho” e adiantou que as vítimas pertenciam a uma empresa privada contratada para a gestão florestal do Campo de Tiro. No momento da explosão, encontravam-se a efectuar o corte de pinheiros mansos fora dos perímetros das carreiras de tiro. A Força Aérea anunciou ainda a abertura de um processo de averiguação para apurar as circunstâncias do acidente.