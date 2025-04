Vila Franca de Xira e Politécnico de Santarém assinam protocolo de estágios

Vila Franca de Xira e Politécnico de Santarém assinam protocolo de estágios

A Câmara de Vila Franca de Xira aprovou um protocolo a celebrar com a Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém, que integra o Instituto Politécnico de Santarém, visando proporcionar formação prática em contexto real de trabalho a estudantes da escola. A iniciativa surge como resposta aos desafios da sociedade e à necessidade de uma educação qualificada e alinhada com as exigências do mercado de trabalho.

O objectivo principal deste protocolo é facilitar a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais, organizacionais e de gestão de carreira aos formandos. Ao possibilitar a sua inserção em contexto real de trabalho, pretende-se aumentar as oportunidades de qualificação profissional e promover uma transição mais eficaz para o mercado laboral quando os alunos concluírem os estudos. A iniciativa também se insere na estratégia municipal de combate ao abandono escolar e de incentivo ao sucesso educativo dos jovens em Vila Franca de Xira.