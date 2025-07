Nersant já vai a Paris

Os associados da Nersant têm recebido nos últimos tempos vasta informação sobre a deslocação do presidente da Nersant, Pedroso Leal, a Paris, como aconteceu recentemente.

Os associados da Nersant têm recebido nos últimos tempos vasta informação sobre a deslocação do presidente da Nersant, Pedroso Leal, a Paris, como aconteceu recentemente. O solicitador de profissão, Pedroso Leal, tem interesses na cidade há muitos anos e viaja com regularidade para a cidade do Sena, mas agora já não vai só em negócios, vai também como dirigente associativo e participa em almoços empresariais, como foi o caso.

O Cavaleiro Andante não tem nada contra o facto de Pedroso Leal levar consigo a Nersant de cada vez que vai a Paris trabalhar no seu ofício de Solicitador e agente de execução, o que nós não gostamos é que mande escrever que com a sua presença a “Nersant reforça o seu compromisso com o apoio à internacionalização das empresas da região do Ribatejo e ao estreitamento de laços com a diáspora empresarial portuguesa, reconhecendo o seu papel essencial no investimento directo em Portugal”.

É estultícia a mais achar que por ir almoçar a Paris as empresas do Ribatejo vão finalmente ter uma voz internacional que lhes dará aquilo que nem as maiores empresas portuguesas têm com as CIPs desta vida. Há claramente um António Pedroso Leal que antes de ser dirigente da Nersant ia a Paris trabalhar, e outro António Pedroso Leal que agora viaja para Paris para trabalhar e levar consigo a Nersant, da qual é principal timoneiro. Veremos no que vai dar o trabalho deste caixeiro viajante que, para já, faz a gestão da associação com o dinheiro da venda do património que os anteriores dirigentes lhe deixaram.