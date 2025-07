Carregado e Cadafais assinalam o 25 de Abril com desporto e convívio

A União das Freguesias de Carregado e Cadafais vai assinalar os 51 anos do 25 de Abril com um programa aberto à comunidade. As comemorações começam com a cerimónia de içar da bandeira, às 08h30 em Cadafais e às 09h00 no Carregado. Segue-se um passeio de bicicleta e uma caminhada, com concentração marcada para as 09h30 no recinto das Festas de Vila Parque. O almoço de convívio realiza-se no armazém da junta, na Rua Antiga Fábrica S. Paulo, 16, na Zona Industrial do Carregado. O evento conta com música ambiente e animação ao longo do dia. As inscrições para o almoço estão abertas até 23 de Abril e destinam-se exclusivamente a residentes na união de freguesias. A organização apela à participação de todos para que a data histórica seja celebrada com dignidade e entusiasmo.