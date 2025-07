Casa do Povo de Arcena assinala 25 de Abril

A Casa do Povo de Arcena, em Alverca do Ribatejo, vai evocar a memória da revolução do 25 de Abril de 1974 com a tertúlia musical “Maré da Saudade”. O evento está agendado para 26 de Abril, pelas 21h00, na Casa do Povo de Arcena. A entrada é livre.