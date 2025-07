Escola Jácome Ratton recebeu escritor Luís Bessa de Castro

Actividade promovida pelo Agrupamento de Escolas Templários, em Tomar, visa motivar os alunos a serem leitores activos.

A Escola Jácome Ratton, em Tomar, recebeu na sua biblioteca o escritor Luís Bessa de Castro. O autor é descendente de uma linhagem de escritores da segunda geração do romantismo português, de que fizeram parte Guilherme Gama, seu bisavô, e Arnaldo Gama, seu trisavô, este último contemporâneo e amigo de Camilo Castelo Branco. Marcaram presença as turmas do ensino secundário, que tiveram a oportunidade de ouvir um contador de histórias que foi desvendando alguns dos seus segredos sobre esta arte. A sessão contou com a contextualização das obras por uma das professoras da disciplina de Português, além de várias histórias sobre as vivências do autor e o percurso trilhado na senda da escrita. No final, os alunos receberam livros autografados e puderam partilhar com o autor as suas experiências de leitura e de escrita.