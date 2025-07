Exposição “De São Pedro a Santa Marta: 100 Anos da Freguesia de Moitas Venda”

No passado dia 11 de Abril foi inaugurada a primeira exposição temporária do Museu Municipal de Alcanena, intitulada “De São Pedro a Santa Marta: 100 anos da Freguesia de Moitas Venda”. Trata-se de uma exposição comemorativa do centenário da freguesia de Moitas Venda, que coloca em destaque a história e património desta comunidade. A exposição “De São Pedro a Santa Marta: 100 anos da Freguesia de Moitas Venda” estará patente até 31 de Agosto 2025.