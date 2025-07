Festas do Império do Divino Espírito Santo regressam a Alenquer

Durante cinquenta dias, Alenquer celebra as Festas do Império do Divino Espírito Santo, uma tradição com mais de setecentos anos de devoção.

As Festas do Império do Divino Espírito Santo estão de regresso a Alenquer entre 20 de Abril e 8 de Junho. A festa secular é um testemunho vivo da devoção popular e da identidade cultural de Alenquer, com as ruas ornamentadas com tapetes floridos, os bodos, realização das missas e animação cultural durante 50 dias desde o domingo de Páscoa ao domingo de Pentecostes.

Alenquer, Aldeia Galega, Aldeia Gavinha, Paúla, Ota, Carregado, Cadafais, Pereiro de Palhacana e Atalaia acolhem actividades da maior manifestação de religiosidade do concelho e que tem ecos diferentes no Brasil, nos Açores e noutras partes do Mundo. A génese da tradição, criada precisamente em Alenquer, remonta a 1321, data apontada como tendo sido a do início das Festas do Império do Divino Espírito, instituídas pela Rainha D. Isabel e o Rei D. Dinis, que atravessaram séculos de história e perduram até aos dias de hoje.

O arranque da programação sucede no Domingo de Páscoa, na Igreja do Convento de São Francisco, com a Missa Solene de Páscoa com Entronização das Insígnias do Espírito Santo, prolongando-se até ao ponto alto das celebrações, a 7 e 8 de Junho. A tradição viu o culto reavivado há 17 anos, tendo como principais impulsionadores o pároco e provedor da Misericórdia de Alenquer, José Eduardo Martins e D. Manuel Clemente (à data Bispo de Lisboa).