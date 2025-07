Patrícia Silva. fotoDR

Câmara do Cartaxo concede voto de louvor à atleta Patrícia Silva

Câmara Municipal do Cartaxo deliberou em reunião do executivo atribuir um voto de louvor a Patrícia Silva, atleta natural do concelho que conquistou a medalha de bronze nos 800 metros dos Mundiais de Pista Coberta, na China.