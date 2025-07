Bimby celebra a abertura de novas instalações em Santarém

Odete Caçador, responsável pelas equipas de Santarém e Torres Novas, está actualmente a recrutar novos membros para expandir a equipa.

A inauguração do novo Vorwerk Studio Bimby® ocorreu a 14 de Abril em Santarém, na Urbanização Quinta de São Roque. Este espaço oferece estacionamento e excelentes condições para acolher os Agentes da marca e realizar diversos workshops.

O jantar comemorativo do evento reuniu Agentes, colaboradores, parceiros, Ana Lino, Regional Manager da Região Centro, e Laura Galhardo Simões, Country Manager da Bimby Portugal.

A equipa de Santarém, sob a liderança de Odete Caçador, está em franco crescimento, após ter aberto um Vorwerk Studio em Torres Novas há cerca de seis meses.

A Bimby® Santarém continua a procurar novos talentos, tanto em regime de ‘full time’ como ‘part time’, prometendo uma actividade atractiva. Odete Caçador destaca que alguns Agentes Bimby® alcançam “rendimentos acima da média”.

“A oportunidade é interessante para jovens e também para pessoas retiradas do mercado de trabalho que encontram aqui uma actividade promissora,” explica.

Além dos benefícios financeiros, que incluem comissões e prémios, a Bimby® oferece reconhecimento e oportunidades para formação, desenvolvimento pessoal e viagens, tanto nacionais como internacionais. Actualmente, a equipa de Santarém conta com seis líderes e o objectivo é duplicar este número. No universo de Agentes, o número actual é de cento e quarenta, mas a meta é alcançar trezentos.

A Bimby® continua a expandir-se, sendo popular entre novos consumidores, incluindo vegans e vegetarianos, devido à sua versatilidade. Odete Caçador sublinha que “este aparelho de cozinha, que preserva os nutrientes, permite preparar uma vasta gama de receitas, desde sopas e bolos a gelados, batidos, pão, massas e todo o tipo de comida”. A Vorwerk, empresa internacional com mais de 140 anos, está presente em Portugal desde 2000 e há mais de quinze anos em Santarém.