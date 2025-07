Consultórios do Jardim em Almeirim com novos serviços e valências

A clínica Consultórios do Jardim já tem à disposição um novo serviço com quatro técnicas usadas para diversos tipos de transtornos, como a ansiedade generalizada, bipolaridade, ou o défice de atenção e concentração. Há tratamentos que estão dirigidos para a redução de sintomatologia das doenças de Parkinson e de Alzheimer, entre muitas outras situações da Neuropsicologia e Psicologia.

A clínica Consultórios do Jardim, em Almeirim, tem novos serviços, dispondo agora de Neuropsicologia e Psicologia com o psicólogo Hélder Rodrigues. O médico é Formado em Psicologia Clínica na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, com mestrado em Cuidados Paliativos na Universidade Católica Portuguesa e várias pós-graduações, bem como especializações na área. Hélder Rodrigues trabalha com quatro técnicas: Estimulação Magnética Transcraniana; Neurofeedback e Biofeedback; Neuromodulação Não Invasiva NESSA e Realidade Virtual.

A Estimulação Magnética Transcraniana é um método terapêutico indolor e não invasivo, que ocorre por meio da indução de ondas eletromagnéticas repetitivas no córtex cerebral, que modifica a actividade regional e a conectividade ao longo de vias nervosas. Esta técnica aplica-se a transtornos de ansiedade generalizada, de bipolaridade, de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, défice de atenção e concentração, estimulação/reabilitação cognitiva no AVC e transtorno de depressão major. Aplica-se também na redução de sintomas da tensão pré-menstrual, tremor essencial, transtorno de hiperactividade, redução de sintomatologia das doenças de Parkinson e de Alzheimer.

Neurofeedback e Biofeedback permite uniformizar as alterações cerebrais, registando a análise em tempo real da actividade eléctrica do cérebro. Aplica-se em situações de défice de atenção e concentração, estimulação/reabilitação cognitiva, regulação do sono, avaliação e regulação do transtorno de stress, aumento da performance física em atletas de alta competição, aumento da performance profissional, tratamento de cefaleias e enxaqueca, redução de sintomas da tensão pré-menstrual, transtornos depressão major, de ansiedade generalizada, de pânico, de bipolaridade, obsessivo-compulsivo, transtorno do espectro autista, entre outros traumas cerebrais.

Na Neuromodulação Não Invasiva NESSA, o que se pretende é a regulação do tempo e qualidade de sono, da fadiga muscular e física, da bexiga hiperativa, da dor neuropática e dor crónica. Esta técnica é também aplicada como terapêutica para fibromialgia, neuromodula o sistema nervoso autónomo de forma simples e eficiente, aplicando-se ainda na síndrome da fadiga crónica e melhora a variabilidade cardíaca. É usada nos transtornos de depressão major, de ansiedade generalizada e melhora a memória, regula a dor do trigémeos e reduz ao máximo possível as encefalias. Com a Realidade Virtual, que consiste em expor gradualmente à fonte de ansiedade, num ambiente seguro e controlado, é utilizada na terapia para superar medos.

Dispõe também de Serviço de Laser com máquinas Artbody e as condições para o serviço estão disponíveis para consulta na clínica, na Rua Alexandre Herculano, 2B - 1º, em Almeirim.

As restantes valências disponíveis na clínica são: medicina geral e familiar, psiquiatria, pedopsiquiatria, cardiologia, psicologia, otorrinolaringologista, ginecologia, obstetrícia, neurocirurgia, psicomotricidade, terapia da fala, terapia ocupacional e acupunctura.